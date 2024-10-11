Объем ввода торговых площадей в РФ за год вырос в полтора раза

11 октября. FINMARKET.RU - В январе – сентябре этого года в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей, пишут "Ведомости", сылающиеся на отчет консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг. Тогда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом этот показатель все еще уступает периоду до начала СВО. К примеру, в первые девять месяцев 2021 г. в стране были построены торговые центры общей площадью 545 000 кв. м.

Восстановление этого сегмента подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" консультанты. Руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева уверяет, что по итогам трех кварталов этого года в России ввели в эксплуатацию торговые центры на 220 000 кв. м. Годовой прирост, по ее данным, составил 48%. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова говорит, что в этом году в различных городах страны появилось 17 новых объектов на 239 500 кв. м, а это на 37% больше, чем было в 2023 г., и на 24% – чем в 2022 г. Партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал также подтверждает увеличивающуюся активность на этом рынке, но конкретные цифры не называет.