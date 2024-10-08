Доля креативной экономики к 2030 году может достичь 6%

8 октября. FINMARKET.RU - Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена цель достичь 6% от ВВП страны, сейчас они занимают 3,5%, сказали "Известиям" в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ). На период до 2030 года с перспективой до 2036 года АСИ вместе с экспертами разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики

"Мы вместе с профессиональным сообществом находимся в разработке дорожных карт. У нас 16 отраслей. И в рамках этих 16 отраслей будут сформулированы дорожные карты по отраслям до 2030 года и протянут тренд до 2036 года", - сказала директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде, выступая на Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE) в Ташкенте. Она отметила, что в настоящее время в России регионам "отдана очень большая свобода в принятии решений".

"Сейчас так получается, что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям", - добавила директор центра.

"Дорожные карты представят понятный набор шагов и мер, необходимых для повышения экономической эффективности каждой из 16 креативных индустрий, а также обозначат потенциал их роста на горизонте пяти-шести лет. Для того чтобы весь сектор смог продемонстрировать практически двукратный рост, необходимо понимать объемную картину развития каждой отрасли и ее вклада в креативный сектор. Поэтому при разработке карт учитывался запрос всех участников отрасли: представителей бизнеса, экспертного сообщества, региональных властей, ФОИВ, институтов развития и т.д.", - отметили в пресс-службе агентства.

Сегодня из-за ухода многих западных компаний с отечественного рынка российский малый и средний бизнес, относящиеся к сфере креативной экономики, получили новые возможности, сказал "Известиям" генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.