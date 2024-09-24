В РФ обсуждают корректировку механизма отмены НДС для туроператоров

24 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития обсуждает с туристическим сообществом внесение изменений в профильный закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые уточнят правила отменына услуги внутри страны, сообщил "Ведомостям" представитель Минэка. Отрасль предлагает скорректировать закрепленное там понятие "туристский продукт", уточнил он. "Мы находимся в плотном диалоге с коллегами. Бизнесом предложено включить это изменение в дорожную карту по трансформации делового климата", - рассказал представитель Минэка.

Возможность использовать льготу есть у туроператора, который является плательщиком НДС, а также формирует и реализует туристский продукт в сфере внутреннего туризма, пояснил представитель Минэка. В соответствии с п. 39 ч. 3 ст. 149 НК отмена НДС распространяется исключительно на реализацию туристских продуктов, включающих услуги по перевозке и размещению, напоминает член генсовета "Деловой России", сопредседатель комитета по туризму "Деловой России" Леонид Гункевич. При этом под перевозкой понимается перемещение туриста из места постоянного жительства в место временного пребывания, следует из письма замдиректора департамента Минфина Виталия Прокаева от 21 декабря 2023 г. Поэтому услуги, не предполагающие такой перевозки и размещения туриста в месте временного пребывания, не могут рассматриваться как реализация туристского продукта, а значит, облагаются НДС, говорится в письме. От уплаты НДС освобождаются организации, которые предоставляют туристский продукт, определяемый в законе "Об основах туристской деятельности в РФ", подтвердил "Ведомостям" представитель Минфина.

Такое ограничение действия льготы означает, что большинство туроператоров, которые предлагают гибкие и специализированные услуги без обязательного включения транспортных или гостиничных услуг, не имеют права на ее использование, говорит Гункевич. Действительно, сейчас такой льготой могут воспользоваться очень немногие крупные туроператоры, соглашается президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Для того чтобы отмененный НДС стал доступен большему количеству игроков, необходимо как минимум внести коррективы в понятие туристского продукта, считает он.