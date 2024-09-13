Крупный бизнес ожидает позитивных финрезультатов по итогам года

13 сентября. FINMARKET.RU - Большинство членов совета директоров (СД) крупных российских компаний прогнозируют позитивные финансовые результаты своих компаний по итогам года, несмотря на серьезные вызовы, следует из данных совместного исследования Центра устойчивого развития Школы управления "Сколково" и консалтинговой компании "Технологии доверия", на которое ссылаются " Ведомости ". Почти 90% респондентов не предвидят убытков, из них 20% ожидают получение значительной, 65% – небольшой прибыли. Сдерживаетбизнеса необходимость поиска дополнительного финансирования в условиях высокой ключевой ставки, пишут авторы исследования.

Опрос проводился с февраля по май 2024 г., в нем приняли участие 55 респондентов, входящих в СД 102 крупных российских компаний из 17 отраслей, в том числе промышленные предприятия, банки и организации.

Большая часть опрошенных компаний (81%) по итогам 2022–2023 гг. получили прибыль (37% – значительную, 44% – небольшую), следует из результатов опроса. Еще 11% респондентов сообщили о понесенных убытках, причем большая часть из них оценивают их как значительные. Меньшая часть опрошенных (7%) "вышли в ноль" – не получили ни прибыли, ни убытков.

Более консервативные ожидания прибыли в 2024 г. по сравнению с фактически полученной за прошлые два года могут быть связаны с возрастанием издержек – дополнительные инвестиции необходимы для перестройки бизнес-моделей, цепочек поставок и смены географии бизнеса, указано в исследовании.

Несмотря на преимущественно позитивные финансовые результаты в 2022–2023 гг., 44% участников опроса называют высокой степень негативного влияния вызовов, с которыми столкнулась российская экономика за этот период (например, санкций и геополитической нестабильности), еще 22% оценивают ее как крайне высокую. Лишь 7% респондентов говорят о положительном эффекте трудностей двух прошлых лет, еще 2% почти не заметили их последствий в своей работе.