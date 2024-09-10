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10 сентября 2024 года 08:52
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на получение статуса ЭЗО
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Артем Геодакян/ТАСС
10 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал "Ведомостям". первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Процедура рассмотрения компаний-кандидатов включает в себя «очень сложную юридическую работу», в частности анализ структуры владения, взаимосвязей и ряд других вопросов, позволяющих определить, соответствует ли компания критериям, необходимым для получения такого статуса, отметил он. При этом компании, получившие в России такой статус, ограничены в возможности инициировать судебную процедуру приостановки корпоративных прав своих иностранных холдинговых компаний (ИХК) из-за санкций «даже при желании», отметил первый замминистра. Это связано с тем, что в недружественных юрисдикциях такие действия «могут быть истолкованы специфически». По этой причине «в 90% случаев» соответствующие заявления в суд подают профильные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), они же отбирают возможных кандидатов на получение статуса ЭЗО и направляют заявки на рассмотрение в Минэк, отметил он. Особенности процедуры принятия решения о включении компаний в перечень ЭЗО закреплены в постановлении правительства от 1 ноября 2023 г. № 1836. Согласно ей, отраслевой ФОИВ направляет в Минэкономразвития мотивированное предложение с проектом распоряжения правительства, после чего министерство рассматривает его и со своей позицией представляет в правительство. Почти все компании из перечня ЭЗО завершили первый этап своей деофшоризации, писали «Ведомости» 28 августа. Требования 9 из 10 ЭЗО о приостановке корпоративных прав иностранных головных компаний были удовлетворены судом, следует из сведений картотеки арбитражных дел.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ЭЗО, Минэкономразвития
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