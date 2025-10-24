Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний

24 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом опубликован для общественного обсуждения. Речь идет о поправках к закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", согласно которым налоговая должна будет предоставлять профильным министерствам данные об организациях, занимающихся импортом и торговлей товарами из потребительской корзины, пишет "Коммерсант"

Причем службе предлагается определить способ передачи налоговой информации, а правительству - отобрать пул заинтересованных ведомств-получателей. С помощью этих сведений, отмечают авторы документа, регуляторы смогут выявлять, в какой момент произошел скачок цен на продукцию, и анализировать причины. Впрочем, без доработки документа его вряд ли примут, поскольку курирующий налоговую сферу Минфин обычно выступает против распространения налоговой тайны. Более вероятно достижение "компромисса" между ним и Минпромторгом, при котором анализ налоговой отчетности для нужд заинтересованных органов будет проходить "внутри" налоговой по аналогии с оценкой состоятельности контрагентов.