.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

24 октября 2025 года 08:59

Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний

 0  
Николай Галкин/ТАСС
Николай Галкин/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом опубликован для общественного обсуждения. Речь идет о поправках к закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", согласно которым налоговая должна будет предоставлять профильным министерствам данные об организациях, занимающихся импортом и торговлей товарами из потребительской корзины, пишет "Коммерсант".

Причем службе предлагается определить способ передачи налоговой информации, а правительству - отобрать пул заинтересованных ведомств-получателей. С помощью этих сведений, отмечают авторы документа, регуляторы смогут выявлять, в какой момент произошел скачок цен на продукцию, и анализировать причины. Впрочем, без доработки документа его вряд ли примут, поскольку курирующий налоговую сферу Минфин обычно выступает против распространения налоговой тайны. Более вероятно достижение "компромисса" между ним и Минпромторгом, при котором анализ налоговой отчетности для нужд заинтересованных органов будет проходить "внутри" налоговой по аналогии с оценкой состоятельности контрагентов.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  цены,  мониторинг

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.