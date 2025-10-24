Девелоперы импортозаместили большинство ERP-решений

24 октября. FINMARKET.RU - Российские девелоперы импортозаместили бОльшую часть ERP-решений (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов): доля отечественных продуктов в этом классе достигла 74%. В то же время доля российских ТИМ (технологии информационного моделирования) составила 51% в своем классе. Такой уровень проникновения отечественных продуктов связан с тем, что отечественные ERP-решения более зрелые и внедряются дольше, а системы ТИМ моложе и зачастую не обеспечивают бесшовной интеграции. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра АО "Сисофт девелопмент". В ходе исследования были опрошены 12 крупнейших федеральных застройщиков, на которых приходится более 20% строящегося жилья в 2025 году, пишут "Ведомости"

Системы TИM, или BIM, используются для разработки 3D-моделей и работе с ними, ERP – для управления финансами и логистикой. Чаще всего они применяются в промышленности и продвинутой инженерии, в том числе строительной, микроэлектронной и оборонной.

Как отмечает директор АО "Сисофт девелопмент" Игорь Орельяна Урсуа, в ситуации перестройки экономики девелоперам стоит задумываться о создании единой стратегии цифровизации на 3-5 лет, в связи с этим бюджет компаний на цифровизацию может вырасти до 3-5% от выручки.