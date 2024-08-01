Тренд на удаленку идет на спад

1 августа. FINMARKET.RU - Тенденцию к сокращению удаленного формата работы зафиксировали рекрутинговые сервисы. Особенно заметна она в Москве, где в июне 2024 года количество вакансий, предполагающих полный дистант, достигло минимальных значений, снизившись на 8% по сравнению с показателями мая и на 3% с начала года. Об этом "Известиям" сообщили в сервисе по поиску работы hh.ru. По его данным, сотрудники на удаленке пока еще востребованы в ряде регионов — количество предложений от местных компаний даже выросло с начала года на 14%.

В основном так трудятся IT-специалисты, менеджеры по продажам, сотрудники финансовых отделов и маркетологи. На смену удаленной работе постепенно приходит гибридный формат с посещением офиса несколько раз в неделю, добавили эксперты. Количество вакансий с таким графиком постепенно растет.

При этом по всей стране в июле этого года доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 4–6%, подсчитали в сервисе SuperJob. В Москве их чуть больше — 6–8%, в Санкт-Петербурге — 3–5%.

Люди, которые трудятся удаленно, есть менее чем в трети, или в 32%, компаний, а работающие при этом из-за рубежа — в 4% предприятий и организаций.

"Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В семи из десяти компаний она составляет менее 10% от штатной численности", — указали аналитики SuperJob.

Ежедневно офис посещают 58% россиян, работают удаленно — 22%, а еще 20% трудятся в гибридном формате, то есть несколько дней проводят на рабочем месте, рассказала "Известиям" руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса "Работа.ру" Татьяна Мощагина. "При этом 81% хотели бы перейти на удаленную работу на лето. Среди них чаще всего встречались специалисты финансовой отрасли, IT-специалисты и сотрудники сферы образования", - отметила она.