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15 июля 2024 года 08:45
Ипотека за особые заслуги
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URA.RU/TASS
15 июля. FINMARKET.RU - Белый дом опубликовал постановление о начале эксперимента по государственной ипотеке - получить ее смогут молодые и особо отличившиеся чиновники, при этом средства на первый взнос, выплаты по основному долгу и части процентов при покупке 33 кв. м им переведет напрямую бюджет. Пока эксперимент затронет всего 90 человек в ближайшие два года, пишет "Коммерсант". По прогнозам аналитиков, нехватка рабочей силы в ситуации системной и масштабной перестройки экономики на фоне падающей демографии сохранится минимум до 2030 года, так что у инициативы Минфина, несмотря на скромный объем эксперимента, есть шансы оказаться крайне востребованной и в 2027 году, если также принять во внимание сворачивание льготной ипотеки и потребность застройщиков в новых покупателях недвижимости. О том, что для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку, пишет и "Российская газета". Как отмечает издание, эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки будет проведен в ближайшие 2,5 года. Постановление об этом принято правительством. Чиновник должен быть молодым и иметь грамоты или другие заслуги.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ.ипотека, эксперимент
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