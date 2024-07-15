Ипотека за особые заслуги

15 июля. FINMARKET.RU - Белый дом опубликовал постановление о начале эксперимента по государственной ипотеке - получить ее смогут молодые и особо отличившиеся чиновники, при этом средства на первый взнос, выплаты по основному долгу и части процентов при покупке 33 кв. м им переведет напрямую бюджет. Показатронет всего 90 человек в ближайшие два года, пишет "Коммерсант".

По прогнозам аналитиков, нехватка рабочей силы в ситуации системной и масштабной перестройки экономики на фоне падающей демографии сохранится минимум до 2030 года, так что у инициативы Минфина, несмотря на скромный объем эксперимента, есть шансы оказаться крайне востребованной и в 2027 году, если также принять во внимание сворачивание льготной ипотеки и потребность застройщиков в новых покупателях недвижимости.