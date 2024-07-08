ЦБ РФ запускает единую базу данных рейтингов компаний

8 июля. FINMARKET.RU - Российским инвесторам, число которых в июне превысило 32 млн, станет проще принимать решение о покупке активов. Нормативное регулирование для запуска рейтингового репозитория (места, где хранятся данные) принято, а сама платформа готова. Она начнет работать 8 июля. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин на Финконгрессе регулятора.

Сейчас инвесторам приходится самостоятельно искать эту информацию на сайтах четырех российских агентств. Благодаря рейтинговому репозиторию процесс ускорится Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств (РА). Это Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), "Эксперт РА", Национальное рейтинговое агентство (НРА) и "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). "Известия" направили запросы в указанные организации.

Информация в репозитории будет содержать названия агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении - чтобы человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА, пояснила "Известиям" замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынкаКристина Алешина.

На платформе можно будет ввести в поисковую строку название компании и узнать еев каждом из агентств. Сейчас для этого необходимо самостоятельно проверять информацию на сайте каждого РА.