МФК показали резкий рост чистой прибыли

18 декабря. FINMARKET.RU - В третьем квартале большинство микрофинансовых компаний (МФК) показало резкий рост чистой прибыли. Результат оказался лучшим за три года и в четыре раза превысил показатель третьего квартала 2024 года. Обеспечило его в первую очередь ужесточение риск-менеджмента, что во многом спровоцировали меры ЦБ. Компании смогли значимо снизить отчисление в резервы, что перекрыло недополученные доходы от сокращения клиентской базы.

"Коммерсант" проанализировал отчетность 32 микрофинансовых компаний (всего в реестре ЦБ 39 МФК), опубликовавших бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев текущего года. За 9 месяцев совокупная чистаяотчитавшихся компаний составила 18,7 млрд руб. против 12,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В 2026 году будет замедляться рост процентных доходов за счет снижения резервов и оптимизации расходов, предупреждает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "Прибыль будет стабильной, но сильного роста, наверное, не будет. Ну и плюс ключевые риски 2026 года никто не отменял - снижение маржи из-за конкуренции, ужесточение требований ЦБ к резервам и рост просрочки, если будет ухудшаться экономическая ситуация", - считает он.