Законопроект о маркетплейсах просят доработать

5 июля. FINMARKET.RU - Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина "доработать"о маркетплейсах. Их беспокоят запрет на субсидирование скидок маркетплейсами и требование установить интроскопы, пишут "Ведомости".

АНО по защите прав участников электронной коммерции "Федеральное общество сетевой торговли" (ФОСТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку законопроект о маркетплейсах. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель организации. По собственным данным, ФОСТ – относительно небольшая структура, она объединяет около 230 селлеров и около 100 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В нынешней версии законопроекта есть ряд параметров, которые либо не применимы к отрасли интернет-торговли, либо в перспективе привели бы к стагнации рынка, подтверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Речь идет о проекте федерального закона № 568223-8 "О госрегулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах (так официально именуются маркетплейсы) в РФ" и о внесении изменений в ФЗ "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ". Законопроект об общем регулировании всех маркетплейсов и дополнительном для тех, которые занимают более 20% рынка, был внесен в Госдуму в начале марта 2024 г., однако так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Авторы документа – глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Петербург) и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия"). Из пояснительной записки следует, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ.

ФОСТ выделило три болевые точки законопроекта. Например, он запрещает маркетплейсам, "занимающим значимое положение на рынке", продвигать товары за счет скидок без получения согласия продавца по каждому товару, а также субсидировать скидки. При этом продавцам перечисляется полная стоимость товара без учета скидки. Такие меры поддерживают спрос на товары и повышают продажи селлеров и, если отменить скидки за счет маркетплейсов, цены на многие товары могут вырасти, говорится в письме ФОСТ.

По словам представителя Wildberries, этот запрет – одна из наиболее резонансных норм законопроекта. Он называет запрет "необоснованным ограничением на конкурентном рынке", который может привести к негативным последствиям и для покупателей, и для продавцов. Такая практика стимулирует спрос и позволяет потребителям купить товары дешевле при сохранении заработка селлеров, подтвердил представитель Wildberries. Собеседник добавил, что программы лояльности, инструменты поддержки продавцов и покупателей есть у многих компаний. Важно отметить, продолжает представитель Wildberries, что данный запрет не затронет зарубежные площадки, а значит, российские компании потеряют один из ключевых инструментов поддержки спроса, что ухудшит конкуренцию на рынке.