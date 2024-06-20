Почти треть IT-компаний могут снизить инвестиции из-за повышения налога на прибыль

20 июня. FINMARKET.RU - Почти треть - 30% - IT-компаний могут снизитьв развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 г. Это следует из результатов отраслевого опроса ассоциации "Руссофт", в котором приняли участие менеджеры более чем 300 отечественных IT-компаний, пишут "Ведомости"

Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже четыре года. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Весной 2022 г., уже после начала СВО на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС. В соответствии с существующей редакцией Налогового кодекса (НК) эта льгота действует до конца 2024 г.

Опрос "Руссофта" проводился в марте, когда правительство еще не приняло окончательного решения по продлению IТ-льгот. В связи с этим аналитики рассматривали и вариант возвращения к ставке по налогу на прибыль в 20%, которая действует сейчас по общему правилу для всех отраслей. Согласно результатам опроса, такая ставка привела бы к сокращению инвестиций компаний в разработку на 25%.

Но в июне комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал более мягкий вариант сокращения господдержки. Он согласился с правительственными поправками в НК, в том числе с повышением ставки по налогу на прибыль для IT-компаний с 0 до 5%.

При отмене нулевой ставки сократятся не столько доходы владельцев софтверного бизнеса, сколько инвестиции в разработку значимого для страны ПО и продвижение его на зарубежных рынках, объясняют аналитики "Руссофта". Если до обнуления ставки по налогу на прибыль IT-компании не менее 87% чистой прибыли реинвестировали в развитие, а на выплаты дивидендов приходилось 13%, то в 2022-2023 гг. доля реинвестиций увеличилась почти до 98%. Примерно половина опрошенных компаний отказались от дивидендов в годы действия льготы, следует из результатов опроса. Общая сумма выплаченных дивидендов за 2022-2024 гг. составит, согласно прогнозам, почти 4 млрд руб., а объем реинвестиций из прибыли - 82,6 млрд руб., что почти в 21 раз больше. Новая ставка также повлияет на показатели оборота, численности персонала и совокупной прибыли до выплаты налогов, следует из отчета аналитиков.