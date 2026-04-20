Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5193 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3633,4 млрд руб.
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту
В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, на который ссылается "Коммерсант". Таким образом,...
 
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году. Это произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей, пишут "Ведомости". В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула...
 
20 апреля 2026 года 09:15

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5193 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3633,4 млрд руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 апреля составили по Российской Федерации 5193 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4972,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5231 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4993,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 апреля составили 3633,4 млрд руб. против 3665,93679 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
20 апреля 2026 года 11:27
В марте средний размер потребкредита увеличился на 11,2% г/г
В марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180,0 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в марте 2025 года - 161,9 тыс. руб.), а с предыдущим месяцем - на 7,6% (в феврале 2026 года...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:19
Скорректированная EBITDA "Промомеда" по МСФО в 2025 г. выросла в 1,9 раза
По итогам 2025 года скорректированная EBITDA группы "Промомед" по МСФО увеличилась в 1,9 раза к показателю 2024 года, до 15,3 млрд рублей, говорится в отчетности холдинговой компании группы - ПАО "Промомед".

Как сообщается в пресс-релизе "Промомеда", чистая прибыль,...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:11
Квартальная чистая прибыль "Ренессанс страхования" снизилась в 3,3 раза
Чистая прибыль компании "Ренессанс страхование" в I квартале 2026 года снизилась в 3,3 раза и составила 680,6 млн рублей против 2,25 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности универсального страховщика по стандартам ОСБУ.

Активы компании не...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:03
Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"
ермания приступит к приватизации германского подразделения "Газпрома", национализированного Берлином после начала украинского конфликта в 2022 году, сказал гендиректор предприятия Эгберт Леге в интервью Financial Times.

Securing Energy for Europe (SEFE), ранее Gazprom...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:55
Страны Центральной Азии и РФ договорились развивать промышленную кооперацию
Министр инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в первом заседании министров промышленности стран Центральной Азии и России в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства.

"Созданный по инициативе Узбекистана новый формат...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:47
Росимущество: 67,2% ЮГК оценены для продажи в 140,4 млрд руб., вместе с остальными активами - в 162 млрд рублей
ЦОценка 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других юрлиц, входящих в группу ЮГК, активы которой по решению суда в прошлом году перешли в собственность государства, завершена, сообщило Росимущество, выступившее ее...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:39
Годовая чистая прибыль "Восточного порта" по РСБУ упала в 1,5 раза
АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный, Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом - до 13,5 млрд рублей, сообщается в отчетности...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:31
В ЕЭК заявили об остром дефиците комплектующих в промышленной сфере ЕАЭС
Промышленность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) испытывает острый дефицит ряда комплектующих и инструментов, заявил заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк.

"В настоящее время рынок союза...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:23
Доля сделок с ипотекой на первичном рынке Москвы за год выросла на 5%
В январе-марте 2026 года в Москве зарегистрировано 9 033 ДДУ с привлечением кредитных средств. Несмотря на то, что к I кварталу прошлого года (12 486 ДДУ) наблюдается сокращение количественного показателя на 28%, доля сделок с ипотекой на первичном рынке за год выросла на 5%,...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:15
Всемирный банк одобрил механизм экстренного финансирования для Таджикистана
Всемирный банк одобрил проект "Механизм условного экстренного реагирования" (CERP) для Таджикистан, направленный на обеспечение оперативной финансовой поддержки правительства в случае чрезвычайных ситуаций и кризисов, сообщает представительство банка в...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:08
Рубль укрепляется в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0675 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 коп. ниже уровня...
20 апреля 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 20 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,75/81,1 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,75/81,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 48 коп., Cредний курс продажи вырос...
20 апреля 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на 0,7%
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на нефтяных бумагах вслед за подскочившей вверх нефтью на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе; далее днем вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов....    читать дальше
20 апреля 2026 года 09:55
РФ в январе-марте увеличила выручку от экспорта сахара почти в 1,4 раза
РФ в первом квартале этого года экспортировала сахара на $125 млн, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 28%, до более 190 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центе "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки...    читать дальше
20 апреля 2026 года 09:47
В 1-м квартале рост ВВП Киргизии составил 10,1%
Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 1-й квартал 2026 года, исполнение доходной части бюджета, а также ход подготовки к весенне-полевым...    читать дальше
20 апреля 2026 года 09:39
РСХБ на 10% увеличил в 2025 г. выдачу инвесткредитов АПК
Россельхозбанк в 2025 году предоставил сельхозпредприятиям и пищепрому 960 млрд рублей кредитов на инвестиционные цели, что на 10% больше, чем в 2024 году, сообщает банк по итогам совещания с руководителями региональных филиалов, которое провел председатель правления Борис...    читать дальше
