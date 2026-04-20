.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5193 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3633,4 млрд руб.
.
20 апреля 2026 года 09:15
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5193 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3633,4 млрд руб.
|0
20 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 апреля составили по Российской Федерации 5193 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4972,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5231 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4993,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 апреля составили 3633,4 млрд руб. против 3665,93679 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 апреля 2026 года 11:27
В марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180,0 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в марте 2025 года - 161,9 тыс. руб.), а с предыдущим месяцем - на 7,6% (в феврале 2026 года... читать дальше
.20 апреля 2026 года 11:19
По итогам 2025 года скорректированная EBITDA группы "Промомед" по МСФО увеличилась в 1,9 раза к показателю 2024 года, до 15,3 млрд рублей, говорится в отчетности холдинговой компании группы - ПАО "Промомед". Как сообщается в пресс-релизе "Промомеда", чистая прибыль,... читать дальше
.20 апреля 2026 года 11:11
Чистая прибыль компании "Ренессанс страхование" в I квартале 2026 года снизилась в 3,3 раза и составила 680,6 млн рублей против 2,25 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности универсального страховщика по стандартам ОСБУ. Активы компании не... читать дальше
.20 апреля 2026 года 11:03
ермания приступит к приватизации германского подразделения "Газпрома", национализированного Берлином после начала украинского конфликта в 2022 году, сказал гендиректор предприятия Эгберт Леге в интервью Financial Times. Securing Energy for Europe (SEFE), ранее Gazprom... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:55
Министр инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в первом заседании министров промышленности стран Центральной Азии и России в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства. "Созданный по инициативе Узбекистана новый формат... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:47
Росимущество: 67,2% ЮГК оценены для продажи в 140,4 млрд руб., вместе с остальными активами - в 162 млрд рублей
ЦОценка 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других юрлиц, входящих в группу ЮГК, активы которой по решению суда в прошлом году перешли в собственность государства, завершена, сообщило Росимущество, выступившее ее... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:39
АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный, Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом - до 13,5 млрд рублей, сообщается в отчетности... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:31
Промышленность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) испытывает острый дефицит ряда комплектующих и инструментов, заявил заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк. "В настоящее время рынок союза... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:23
В январе-марте 2026 года в Москве зарегистрировано 9 033 ДДУ с привлечением кредитных средств. Несмотря на то, что к I кварталу прошлого года (12 486 ДДУ) наблюдается сокращение количественного показателя на 28%, доля сделок с ипотекой на первичном рынке за год выросла на 5%,... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:15
Всемирный банк одобрил проект "Механизм условного экстренного реагирования" (CERP) для Таджикистан, направленный на обеспечение оперативной финансовой поддержки правительства в случае чрезвычайных ситуаций и кризисов, сообщает представительство банка в... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:08
Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль растет на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0675 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 коп. ниже уровня...
.20 апреля 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 20 апреля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,75/81,1 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,75/81,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 48 коп., Cредний курс продажи вырос...
.20 апреля 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на нефтяных бумагах вслед за подскочившей вверх нефтью на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе; далее днем вероятна консолидация в ожидании свежих драйверов.... читать дальше
.20 апреля 2026 года 09:55
РФ в первом квартале этого года экспортировала сахара на $125 млн, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 28%, до более 190 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центе "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки... читать дальше
.20 апреля 2026 года 09:47
Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 1-й квартал 2026 года, исполнение доходной части бюджета, а также ход подготовки к весенне-полевым... читать дальше
.20 апреля 2026 года 09:39
Россельхозбанк в 2025 году предоставил сельхозпредприятиям и пищепрому 960 млрд рублей кредитов на инвестиционные цели, что на 10% больше, чем в 2024 году, сообщает банк по итогам совещания с руководителями региональных филиалов, которое провел председатель правления Борис... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.