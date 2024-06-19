В РФ могут ввести маркировку для банкоматов

19 июня. FINMARKET.RU - В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Это следует из письма директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, направленного в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") в конце марта, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Первоначально с предложением проработать возможности мер поддержки отечественных производителей банковского оборудования выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В конце февраля он направил соответствующее обращение на имя премьера Михаила Мишустина. Отечественные производители "обладают потенциалом полностью заместитьиностранного производства в течение ближайших трех лет с учетом растущего спроса и необходимости обновления парка", говорилось в письме.

Собянин в обращении к Мишустину напоминал, что приостановление деятельности основных иностранных производителей банкоматов на российском рынке дает возможность "расширения собственного их производства на территории страны". Это, по словам мэра, будет укреплять конкурентоспособность отечественных производителей, снизит зависимость от импорта и повысит "технологический суверенитет в банковской сфере". Это также создаст необходимую инфраструктуру для защиты персональных данных, говорилось в документе.

В связи с усилением санкционного давления и уходом с рынка ряда производителей, ранее занимавших доминирующее положение на рынке, средняя потребность в новом оборудовании составляет 10 000-15 000 устройств в год, рассказал "Ведомостям" представитель ЦБ. По данным Банка России, на 1 января текущего года на территории страны эксплуатируется около 115 000 банкоматов.