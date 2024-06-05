Совет по кодификации против невозвратных тарифов в отелях

5 июня. FINMARKET.RU - Поправка Минэкономразвития в ст. 782 ч. 2 Гражданского кодекса России (односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг), призванная легализовать невозвратныев отелях, не может быть поддержана по концептуальным соображениям, говорится в проекте экспертного заключения совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Как пишут "Ведомости" , действующий порядок предусматривает право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Минэкономразвития предлагает дополнить указанную норму словами "если иное не установлено законом". Право отельера не возвращать средства за бронирование при невозвратном тарифе министтерство планирует закрепить в законе "Об основах туристской деятельности в РФ".

В в проекте заключения совета отмечается, что действующие правила предоставления гостиничных услуг в России уже предусматривают взимание за фактический простой номера платы, ограниченной стоимостью первых суток проживания, что отражено в пояснительной записке к законопроекту. "Из этого следует, что иное регулирование, по которому плата рассчитывается не в зависимости от расходов исполнителя, в действительности уже допускается, причем на уровне подзаконного акта. Таким образом, внесение изменений в ст. 782 ГК РФ не требуется", - говорится в документе.

Кроме того, совет по кодификации указал, что правило take or pay (бери или плати), которое хочет установить Минэкономразвития в отношениях между отельером и потребителем, означает перенесение предпринимательского риска исполнителя на заказчика, "который зачастую отменяет бронирование по причинам, не зависящим от его поведения (болезнь, служебные обстоятельства и т. п.)". "Кроме того, это позволит исполнителю гостиничных услуг дважды получить плату за тот же период, если номер, от бронирования которого отказался заказчик (потребитель), будет сдан другому лицу", - говорится в проекте заключения.

В совете по кодификации считают, что даже в случае допущения удержания исполнителем внесенной предоплаты (аванса) на основании закона должен быть проработан вопрос о возврате предоплаты в тех случаях, когда из-за случайного для заказчика и исполнителя обстоятельства заказчик утрачивает интерес в исполнении и данное обстоятельство признается значительным.

Совет по кодификации заключил, что поправка в закон о турдеятельности может быть поддержана при условии его доработки. В частности, необходимо предусмотреть основы для расчета справедливой суммы, которую впоследствии можно детализировать в подзаконных актах, говорится в проекте заключения.