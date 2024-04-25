Предпринимателей волнует сохранность собственности

25 апреля. FINMARKET.RU - Главной темой разговора крупнейших российских бизнесменов с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) традиционно станет "взаимодействие бизнеса и власти", говорится в анонсе на сайте объединения.

Как рассказал "Ведомостям" близкий ксобеседник, в последние два года компании волнуют главным образом два вопроса - сохранность их собственности и изменение правил игры в целом. По его словам, ожидается, что дискуссия будет разворачиваться вокруг этих направлений.

В непубличной части съезда бизнесмены хотят вновь обсудить защиту от деприватизации, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к объединению. Кроме защиты своей собственности от рисков национализации предприниматели хотят обсудить с президентом несколько более узких тем. В частности, налоговые льготы и заморозку фискальной нагрузки с 2025 г., смягчение курсовой экспортной пошлины и ряд других моментов. По словам одного из собеседников, бизнес волнует, "до какой степени будут закручиваться гайки". По его мнению, в последние два года именно это и происходит, например ужесточение правил трансфертного ценообразования, требование к возврату валюты и т. д. Другой источник отметил, что не все вопросы вошли в окончательно утвержденный в РСПП перечень тем для дискуссии.

У РСПП есть предложения в части социального партнерства - это формирование вертикально интегрированной системы объединений работодателей, введение обязательности для крупнейших компаний состоять в таких объединениях, а также повышение их статуса и полномочий, следует из документа. По направлению "Внедрение принципов ответственного ведения бизнеса" РСПП предлагает давать приоритет при госзакупках компаниям, которые участвуют в проектах технологического суверенитета, снизить налог на купонный доход по зеленым и социальным облигациям, а также исключить из налогооблагаемой базы доходы от вложений в проекты устойчивого развития, указано в документе.

По части развития занятости в России бизнес просит обеспечить участие РСПП в разработке нового нацпроекта "Кадры", усилить координацию рынка труда и системы образования (например, расширить участие работодателей в федеральном государственном образовательном стандарте), а также совершенствовать механизмы регулирования трудовой миграции, говорится в документе. Еще часть инициатив касается повышения производительности труда и расширения профильного нацпроекта.