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29 марта 2024 года 08:44
Что изменится в жизни россиян с апреля
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Во втором месяце весны начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Будет проиндексирован размер социальных пенсий, вырастут выплаты работникам здравоохранения, а для собственников квартир в краткосрочном найме предусмотрят дополнительную ответственность, пишут "Известия". Индексация пенсий С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%. Их индексация проводится ежегодно и зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в РФ за прошедший год. Такие выплаты получают граждане, у которых недостаточно подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца. Индексация коснется и других категорий граждан, в том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников ВОВ и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Всего повышение коснется более 4 млн человек — на это в бюджете заложено почти 37,5 млрд рублей. Повышение зарплат медиков С 1 числа месяца во всех российских регионах должны увеличить окладную часть зарплаты врачей и медсестер, сохранив дополнительные выплаты. Окончательный размер прибавки определят местные власти. Еще 1 марта также вступили в силу изменения относительно ежемесячных выплат медицинским работникам в малых городах и селах, повышенную сумму за первый месяц весны они получат в апреле. Изменение экзамена в ГИБДД С начала апреля 2024 года начинает действовать новый регламент МВД по сдаче практического экзамена на получение прав в ГИБДД, а также изменения в ст. 25 и 26 закона «О безопасности дорожного движения» и поправки в положение о лицензировании автошкол. Требования к будущим водителям ужесточат, но сдать экзамен будет намного проще — число возможных штрафных баллов, при которых он считается успешно пройденным, подняли с 5 до 7, а для разворота в ограниченном пространстве габариты увеличили с пяти до семи метров. Срок пересдачи экзамена значительно вырастет. Правила краткосрочного съема квартира Новые правила краткосрочного найма предусматривают ответственность в случае правонарушений не только для постояльцев, но и для собственника помещения. Сдать квартиру на несколько суток можно будет только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Также нельзя будет сдавать жилье без счетчиков. Зато такую деятельность не приравняют к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены. Соответствующий закон вступит в силу с 3 апреля. Перерасчет оплаты ЖКУ В апреле в документах на оплату ЖКУ появится строка с перерасчетом потребления за прошлый период. Перерасчет возможен в квартирах, где есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла, и только в случае, если он не проводился в 2023 году. Кроме того, изменится процесс согласования перепланировки квартир. Теперь перепланировкой жилья будет считаться любое изменение границ или площади, а также образование новых помещений. Новшества содержат несколько упрощений, которые касаются, в том числе, документов о перепланировке и реконструкции помещений. Согласовывать придется изменение границ комнат, перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов. Ужесточение контроля за оборотом табака С 1 апреля 2024 года ужесточается государственный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции и вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству таких товаров. Штраф за их продажу без маркировки или несовершеннолетнему сможет достичь миллиона рублей с конфискацией имущества. Безлицензионное производство и оборот табака и табачной продукции в крупном размере или организованной группой будет наказываться крупным штрафом до нескольких миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы. Также уголовную ответственность ввели за контрабанду в крупном размере алкогольных и табачных товаров через границу России со странами Евразийского экономического союза. Прочие новшества Сведения полиса ОСАГО и прочие данные, включенные в автоматизированную информационную систему страхования, с 1 апреля можно будет получить через "Госуслуги". Болгария с начала апреля впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Получить разрешительный документ можно будет через посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге. Сроки оказания услуги не отличаются от продолжительности ожидания в других странах Шенгенского пространства.
Опубликовано Финмаркет
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