"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста на 8,5%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Microsoft опубликовала сильный отчет за 2 квартал 2026 финансового года, превзойдя ожидания по выручке и показателям прибыли на фоне ускорения роста облачного и AI-бизнеса. Однако наращивание капитальных затрат сдерживает динамику акций из-за опасений по поводу будущей их неокупаемости", - пишет эксперт.

