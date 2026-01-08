ЦБ РФ может понизить ставку до 10-11% к концу 2026 года - "Астра Управление активами"

ЦБ РФ может понизить ставку до 10-11% к концу 2026 года, полагает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"В 2025 году инфляция преподнесла приятный сюрприз, но впереди 2026 год с инфляционными "подарками" в виде НДС, тарифов ЖКХ, акцизов и утильсбор, - отмечает эксперт в стратегии. - Лишь они могут обеспечить до 2,0-2,5% в инфляции, оставляя 3,6-5,2% на вклад "устойчивых" компонент и физического спроса при условии сохранения экономики на траектории "сбалансированного" роста. Эту задачу ЦБ продолжает решать за счет высокой реальной ставки и жестких ДКУ, правительство же обещает не повышать расходы и ужесточить бюджетную политику".

По мнению Полевого, это позволит получить приемлемую инфляцию (4,3- 4,5%), но ценой стагнирующего или даже падающего спроса. Ставка ЦБ, по прогнозам эксперта, с 16% опустится до 10-11% к концу года.

