.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги Норникеля
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2025 года 15:03
SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги Норникеля
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав вошли "Норникель", "Озон", "Ростелеком", HeadHunter, "Т-Технологии", "Яндекс", ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Транснефть" (прив.), Сбербанк. "Две недели назад мы исключали бумаги этой компании на фоне все еще крепкого рубля, - напоминают эксперты. - Однако с тех пор фьючерсы на платину и палладий выросли в цене более чем на 20%, а акции "Норникеля" - лишь на 4%. Считаем, что акции отстали от динамики цен на металлы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
23 декабря 2025 года 12:25
Средняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток... читать дальше
.23 декабря 2025 года 11:59
Вероятность выплаты дивидендов по акциям "Мосэнерго" за 2024 год весьма высока, потенциальная доходность - 10,3%, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. 14 января 2026 года эмитент проведет заседание совета директоров, где в повестке значится вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и... читать дальше
.23 декабря 2025 года 11:22
Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях может на время задержаться на уровнях 11,1-11,2 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Ситуация вокруг морских поставок нефти Венесуэлы заставила инвесторов переоценить геополитическую премию в котировках. В моменте цена... читать дальше
.23 декабря 2025 года 10:47
Глубокая коррекция индекса RGBI не ожидается, к концу текущей недели осторожные покупки вернутся на рынок облигаций, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Наиболее вероятен сценарий предыдущих недель, отмечает эксперт: снижение... читать дальше
.23 декабря 2025 года 10:24
Индекс Мосбиржи может продолжить инерционное снижение в начале основной торговой сессии вторника и протестировать нижнюю границу диапазона 2700-2750 пунктов, которая выступает ближайшей технической поддержкой, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ... читать дальше
.23 декабря 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании позитивных новостей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Основными драйверами останутся новости геополитического характера и данные по инфляции, отмечают... читать дальше
.23 декабря 2025 года 09:44
Курс валютной пары юань/рубль продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Поддержку национальной валюте в понедельник продолжил оказывать осторожный подход... читать дальше
.23 декабря 2025 года 09:20
Котировки акций "ДОМ.РФ" обладают потенциалом роста до 2200 рублей за штуку, исходя из сопоставления фундаментальных показателей и цен аналогичных эмитентов в банковском секторе России, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Считаем, что операционная отчетность эмитента за 11М25... читать дальше
.23 декабря 2025 года 09:12
Фондовые индексы США завершили в понедельник ростом третью сессию подряд. Рынки акций стран АТР преимущественно растут во вторник вслед за Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет во вторнки утром, Brent торгуется чуть ниже $62 за баррель. читать дальше
.22 декабря 2025 года 19:02
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную цену акций Apple Inc. с $220 до $243 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции крупнейшей компании по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.