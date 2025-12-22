SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги Норникеля

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Норникель", "Озон", "Ростелеком", HeadHunter, "Т-Технологии", "Яндекс", ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Транснефть" (прив.), Сбербанк.

"Две недели назад мы исключали бумаги этой компании на фоне все еще крепкого рубля, - напоминают эксперты. - Однако с тех пор фьючерсы на платину и палладий выросли в цене более чем на 20%, а акции "Норникеля" - лишь на 4%. Считаем, что акции отстали от динамики цен на металлы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.