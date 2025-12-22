.
22 декабря 2025 года 14:12
Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 13% в 1П26
Альфа-банк по-прежнему ожидает ускоренное снижение ключевой ставки Банка России в 1П26 (до 13% годовых) с последующей стабилизацией на данном уровне во 2П26, говорится в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. ЦБ РФ на заседании в прошлую пятницу сохранил сдержанный настрой, снизив ключевую ставку на 50 б.п. до 16% годовых, и хотя решение о снижении ставки не стало неожиданностью, масштаб снижения был предметом широкого обсуждения, напоминают эксперты. Регулятор ясно дал понять, что настроен сначала оценить последствия повышения НДС для динамики цен и инфляционных ожиданий. Глава ЦБ РФ отметила, что проинфляционные риски продолжают преобладать и указала, что будут мониторить их по четырем направлениям: жесткость рынка труда, инфляционные ожидания, внешние условия (в частности, динамика цен на нефть) и темпы роста кредитования. По мнению экспертов Альфа-банка, следует отметить, что сигнал пресс-конференции выглядит жестким, однако в подходе регулятора есть и положительные аспекты: высокая ставка обеспечивает возможность не только достичь уровня 4% инфляции, но и устойчиво стабилизироваться около этого уровня, позволяя рассчитывать на движение ставки к равновесному значению (по оценке ЦБ РФ, 7,5-8,5%) на горизонте 2027 года. "Хотя наша оценка равновесной ставки более высокая и составляет 10%, вариант умеренного снижения ставки в моменте действительно дает рынку больше гарантий для ее более быстрого движения вниз в будущем. Мы по-прежнему ожидаем ускоренного снижения ставки в 1П26 до уровня 13% с ее последующей стабилизацией на этом уровне в 2П26", - пишут Орлова и Кобяк в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
