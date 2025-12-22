.
"БКС МИ" не рекомендует покупать акции Moderna
Новости и аналитика
22 декабря 2025 года 13:43

"БКС МИ" не рекомендует покупать акции Moderna

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в настоящее время сохраняет "неинвестиционную" оценку акций американской биотехнологической компании Moderna Inc., сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

"После резкого роста на фоне пандемийного спроса компания столкнулась с затяжной фазой нормализации: заказы на вакцины от COVID-19 резко просели, продуктовый портфель был диверсифицирован с опозданием, а конкуренция на ключевых рынках новых вакцин уже высока, - указывает эксперт. - На фоне сжатия выручки финансовая подушка постепенно сокращается, а целевой выход на безубыточность сдвинут на 2028 год, что ограничивает инвестиционную привлекательность бумаги. Потенциал новых разработок сохраняется, но сроки их коммерциализации и масштаб экономического эффекта остаются неопределенными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-MODERNA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


Лента аналитики
23 декабря 2025 года 12:25
Средняя цена нефти в 2026г составит $63/барр. - БКС Экспресс
Средняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток...    читать дальше
23 декабря 2025 года 11:59
Вероятность выплаты дивидендов по акциям Мосэнерго за 2024г весьма высока - ПСБ
Вероятность выплаты дивидендов по акциям "Мосэнерго" за 2024 год весьма высока, потенциальная доходность - 10,3%, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. 14 января 2026 года эмитент проведет заседание совета директоров, где в повестке значится вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и...    читать дальше
23 декабря 2025 года 11:22
Курс рубля пока может задержаться у 11,1-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях может на время задержаться на уровнях 11,1-11,2 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Ситуация вокруг морских поставок нефти Венесуэлы заставила инвесторов переоценить геополитическую премию в котировках. В моменте цена...    читать дальше
23 декабря 2025 года 10:47
Осторожные покупки вернутся на рынок ОФЗ к концу недели - ПСБ
Глубокая коррекция индекса RGBI не ожидается, к концу текущей недели осторожные покупки вернутся на рынок облигаций, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Наиболее вероятен сценарий предыдущих недель, отмечает эксперт: снижение...    читать дальше
23 декабря 2025 года 10:24
Индекс Мосбиржи может продолжить инерционное снижение утром вторника - ПСБ
Индекс Мосбиржи может продолжить инерционное снижение в начале основной торговой сессии вторника и протестировать нижнюю границу диапазона 2700-2750 пунктов, которая выступает ближайшей технической поддержкой, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ...    читать дальше
23 декабря 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока продолжит торги в диапазоне 2700-2800п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании позитивных новостей, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Основными драйверами останутся новости геополитического характера и данные по инфляции, отмечают...    читать дальше
23 декабря 2025 года 09:44
Курс рубля продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Поддержку национальной валюте в понедельник продолжил оказывать осторожный подход...    читать дальше
23 декабря 2025 года 09:20
Цена акций ДОМ.РФ обладает потенциалом роста до 2200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций "ДОМ.РФ" обладают потенциалом роста до 2200 рублей за штуку, исходя из сопоставления фундаментальных показателей и цен аналогичных эмитентов в банковском секторе России, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Считаем, что операционная отчетность эмитента за 11М25...    читать дальше
23 декабря 2025 года 09:12
Рынок акций США закрылся ростом третью сессию подряд
Фондовые индексы США завершили в понедельник ростом третью сессию подряд. Рынки акций стран АТР преимущественно растут во вторник вслед за Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет во вторнки утром, Brent торгуется чуть ниже $62 за баррель.    читать дальше
22 декабря 2025 года 19:02
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Apple до $243
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную цену акций Apple Inc. с $220 до $243 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции крупнейшей компании по...    читать дальше
