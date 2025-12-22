Акции Сургутнефтегаза, Т-Технологий и ВТБ будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Сургутнефтегаза", "Т-Технологий" и ВТБ будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Василия Буянова.

"Акции "Сургутнефтегаза" успешно развернули среднесрочную нисходящую тенденцию и уже движутся в рамках краткосрочного восходящего тренда, отмечает эксперт. В позитивном сценарии он ожидает, что акции эмитента снова разовьют рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 22,8-23 руб.

"Акции "Т-Технологий" снова достигли сильного зеркального уровня в районе 3150 руб. - в рамках отката после того, как этот уровень был преодолен ранее, - указывает Буянов. - Текущая коррекция позволила сбавить накопившуюся перекупленность, что дает возможность котировкам практически без препятствий снова перейти к росту. Ждем, что в ближайшее время бумаги "Т-Технологий" возобновят рост и за неделю вырастут до 3250-3300 руб. в позитивном сценарии".

Акции ВТБ после долгосрочного нисходящего тренда, по мнению аналитика, показывают робкие попытки развить восходящую тенденцию. После преодоления сопротивления в районе 71,5 руб. акции ожидаемо откатились. Сейчас они торгуются вблизи уровня, опираясь не только на него, но и на область поддержки восходящего тренда. Буянов полагает, что акции ВТБ продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в коридоре 73,8-74,3 руб. (2-2,8%) в позитивном сценарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.