"Финам" понизил рейтинг акций iShares Biotechnology ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций iShares Biotechnology ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $174,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"За период с нашего предыдущего обновления инвестиционной идеи (в середине сентября) бумага в полной мере оправдала ожидания и принесла доходность в размере 23%. Биотех показал динамичный отскок за последние месяцы на фоне возвращения интереса инвесторов к этой отрасли, которая в начале 2025 года оказалась в эпицентре неопределенности из-за противоречивых заявлений и намерений Дональда Трампа, - пишет эксперт. - Мы не ожидаем значимого негатива в биотехе в среднесрочной перспективе, инвесторы и дальше будут благосклонны к сектору, но рассматриваемый ETF успел отыграть львиную долю "апсайда" и не выглядит фундаментально недооцененным на текущий момент".

