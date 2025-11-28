Рубль может ослабнуть до 11,1 руб./юань к концу торгов пятницы - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ближе к уровню 11,1 руб. за юань к концу торговой сессии пятницы на фоне завершения ноябрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом попробуют на время закрепиться выше $63 за баррель в сформировавшихся условиях, отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.