"Цифра брокер" рекомендует "держать" акции Астры

"Цифра брокер" рекомендует "держать" акции ГК "Астра", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Вишневского.

Отчетность эмитента за девять месяцев 2025 года демонстрирует смешанную динамику, констатирует эксперт.

Низкое соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 0,42 указывает на финансовую дисциплину и устойчивость компании.

Значительная сезонность бизнеса, при которой до 70% отгрузок приходится на второе полугодие, создает потенциал для улучшения показателей в четвертом квартале,

"Пока мы не готовы рекомендовать акции к покупке и советуем придерживаться позиции "держать", - пишет Вишневский.

