.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций РусГидро
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 ноября 2025 года 10:22
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций РусГидро
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,57 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Сильная динамика финансовых показателей эмитента за 9М25 по МСФО отразила увеличение объемов отпуска и цен реализации на рынках электроэнергии и мощности, чему способствовали переход Дальневосточного рынка электроэнергии на конкурентное ценообразование и плановая индексация тарифов, отмечает эксперт. Капвложения увеличились на 25% - до 153 млрд руб., из-за чего долговая нагрузка осталась повышенной, обращает внимание Горбунов: отношение чистого долга к EBITDA составило 4,8. "Считаем результаты умеренно позитивными для настроений. Несмотря на отсутствие дивидендов, обусловленное прохождением инвестиционного цикла, считаем акции компании недооцененными и оставляем в силе рейтинг "покупать" при целевой цене в 0,57 руб." - говорится в материале аналитика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
28 ноября 2025 года 12:57
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Biotechnology ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $174,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "За период с нашего предыдущего обновления инвестиционной идеи (в... читать дальше
.28 ноября 2025 года 12:36
Существенный рост котировок ГК "Астра" от текущих уровней маловероятен, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. "Фактические показатели динамики отгрузок и выручки, а также рентабельностей EBITDAC и NIC были слабыми и хуже... читать дальше
.28 ноября 2025 года 12:05
"Цифра брокер" рекомендует "держать" акции ГК "Астра", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Вишневского. Отчетность эмитента за девять месяцев 2025 года демонстрирует смешанную динамику, констатирует эксперт. Низкое соотношение чистого долга к скорректированной... читать дальше
.28 ноября 2025 года 11:42
"Финам" повысил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $181,4 на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15,1%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Недавно... читать дальше
.28 ноября 2025 года 11:13
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в боковой формации 2500-2800 пунктов в краткосрочной перспективе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Ждем, что краткосрочно бенчмарк так и останется в указанном диапазоне. Выход вверх возможен лишь при реализации... читать дальше
.28 ноября 2025 года 10:44
Коррекция на рынке рублевых госбумаг, вероятно, продолжится в ближайшие одну-две недели, ее целью может быть диапазон 115-116 пунктов по индексу RGBI, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ в четверг продолжил корректироваться вниз... читать дальше
.28 ноября 2025 года 09:58
Целевой торговый диапазон индекса Мосбиржи в конце текущей рабочей недели составляет 2575-2655 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Снижение индекса Мосбиржи в четверг происходило при подросшей за день, но все равно... читать дальше
.28 ноября 2025 года 09:36
Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес... читать дальше
.28 ноября 2025 года 09:17
Акции "Сегежа Групп" в настоящее время по-прежнему неинтересны для инвестиций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. "Ранее проведенная допэмиссия позволила двукратно снизить долг, но он снова... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:48
Национальная валюта может перейти к ослаблению на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Продажи иностранной валюты, вероятно, усилились со стороны экспортеров в последний день для таких сделок в режиме TOM (с поставкой рублей "завтра"), чтобы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.