Акции Т-Технологий по-прежнему привлекательны для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции "Т-Технологий" по-прежнему привлекательны для покупок, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Ольги Найденовой.

"Т-Технологии" отчитались за 3К25 по МСФО: чистая прибыль акционеров составила 40,1 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала (ROE) в 26,2%, операционная прибыль, без учета эффекта от инвестиций в "Яндекс", выросла на 19% г/г до 45,2 млрд руб. (ROE - 29,2%).

Компания рекомендовала выплатить квартальные дивиденды в размере 36 руб. на акцию. Кроме того, до конца 2026 года она планирует выкупить до 5% от общего количества собственных акций или примерно 10% от находящихся в свободном обращении, отмечается в комментарии.

"Операционная прибыль акционеров по итогам 3К25 оказалась на 3,5% выше наших ожиданий и консенсус-прогноза, - пишет Найденова. - Операционная рентабельность капитала (29,2%) выросла на 0,8 п. п. по отношению к предыдущему кварталу, но все еще находится чуть ниже целевого уровня. Вместе с тем общая рентабельность капитала остается на уровне 26,2%. "Т-Технологии" по-прежнему рассчитывают увеличить чистую операционную прибыль по итогам года не менее чем на 40%, но ориентир по рентабельности капитала снизили до "около 30%".

Аналитик считает, что результаты оказались лучше ожиданий по выручке за счет комиссионных доходов, однако расходы на резервы не изменились по сравнению с 2К25, вследствие чего стоимость риска снизилась лишь до 6,1%, в то время как в инвестбанке ожидали более заметного ее уменьшения.

"С учетом динамики совокупной прибыли акционеров оцениваем отчетность как в целом нейтральную. Мы по-прежнему считаем бумаги эмитента привлекательными, в том числе ввиду анонсированного выкупа собственных акций", - резюмирует стратег.

