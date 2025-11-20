"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций VanEck China Bond ETF с прогнозной стоимостью на уровне $22,46 за штуку на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

Биржевой фонд относится к числу уникальных инструментов на американских биржах, отмечает эксперт.

Он позволяет получить доступ к внутреннему долговому рынку КНР, воспроизводя структуру индекса, который состоит из высококачественных облигаций с фиксированной ставкой, номинированных в юанях (CNY).

В результате, указывает Ковалев, инвесторы получают возможность застраховать позицию в юане за счет дохода по высоконадежным китайским облигациям.

Поскольку валютой фонда является американский доллар, наилучшие результаты VanEck China Bond ETF демонстрирует в периоды укрепления юаня к американской валюте, отмечает аналитик "Финама". При обратной ситуации, обращает внимание он, купоны по облигациям в портфеле фонда позволяют хотя бы частично сгладить негативный эффект от девальвации CNY.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.