Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО.

Выручка выросла на 5% г/г (до 38,7 млрд руб.), скорректированный показатель EBITDA достиг 5,1 млрд руб. после убытка в 0,6 млрд руб. в 3К24.

Руководство подтвердило прогноз на 2025 год, оценивая скорректированный показатель EBITDA на уровне не менее 20 млрд руб.

Выручка в ключевом сегменте "Социальные платформы и медиаконтент" росла медленнее из-за ослабления спроса на рекламу и составила лишь 26,5 млрд руб. (минус 3%), констатирует эксперт.

Продажи подразделения "Образовательные технологии" выросли на 13,5% (до 1,5 млрд руб.), а у "Технологий для бизнеса" - на 25% (до 4 млрд руб.).

При этом, отмечает Белов, рентабельность по скорректированному показателю EBITDA осталась высокой, но несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за изменения структуры продаж ввиду их замедления в высокорентабельном сегменте "Социальные платформы и медиаконтент".

"Считаем результаты нейтральными и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге", - говорится в комментарии.

