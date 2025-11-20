Изменение стандарта отчетности продолжает давить на прибыль "Ренессанс страхования" - "Финам"

Изменение стандарта отчетности продолжает давить на прибыль ПАО "Группа "Ренессанс страхование", отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

Страховщик представил финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Общий объем собранных страховых премий вырос на 28,2% г/г и достиг 151,6 млрд руб. Чистая прибыль в январе-сентябре уменьшилась на 23,7% до 6,7 млрд руб., что было в основном обусловлено изменением стандарта отчетности и отрицательной валютной переоценкой, чистый негативный эффект от которой составил 1,1 млрд руб. При этом рентабельность капитала составила довольно высокие 25,4%.

"Мы оцениваем вышедшую отчетность "Ренессанс страхования" в целом нейтрально, - отмечает Додонов. - Несмотря на ухудшение ситуации в экономике, бизнес компании продолжает расширятьсяблагодаря своей диверсификации, а снижение чистой прибыли объясняется нерегулярными и техническими факторами. При этом мы рассчитываем, что ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки будет способствовать постепенному повышению экономической активности в стране, а также дальнейшей положительной переоценке инвестиционного портфеля, что поддержит финпоказатели компании в предстоящие кварталы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.