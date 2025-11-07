Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2500-2570п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2570 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Не ожидаем существенного движения российского рынка в рамках торгового дня. Низкая активность инвесторов, выливающаяся в снижение объемов торгов, и отсутствие идей для существенного направленного движения приведут к удержанию индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2500-2570 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - При этом в ходе сессии рынок может сместиться к его нижней границе на фоне сохранения давления на акции со стороны геополитического фактора. Отметим, что "хуже рынка" в течение дня могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" на фоне информации в СМИ об отзыве предложения Gunvor о выкупе международных активов компании".

