Долгосрочные перспективы рынка ОФЗ остаются привлекательными - ПСБ

Долгосрочные перспективы рынка рублевых гособлигаций остаются привлекательными, текущие уровни котировок бумаг в целом уже весьма подходят для формирования портфеля на следующий год, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Активность торгов на рынке ОФЗ на текущей короткой недели остается невысокой, а индекс RGBI продолжает проторговывать уровень 116 пунктов, констатирует эксперт.

Рыночная конъюнктура (как внешняя, так и внутренняя) остается преимущественно нейтральной, указывает он. "Публикация резюме к октябрьскому заседанию Банка России подкрепляет наши ожидания как относительно дальнейшего плавного снижения ключевой ставки (минус 50 б.п. в декабре), так и возможных пауз в ослаблении денежно-кредитной политики в начале 2026 года", - пишет Грицкевич в материале ПСБ.

"Текущие уровни котировок госбумаг в целом выглядят весьма привлекательно для формирования портфеля на следующий год (по итогам 2026 года ожидаем снижение ключевой ставки до 12% годовых), - указывает аналитик банка. - По-прежнему рекомендуем около 50% долгового портфеля аллоцировать на среднесрочные и длинные облигации с фиксированным купоном (потенциально долгосрочные ОФЗ до конца 2026 года могут принести инвесторам до 27-30% при реализации сценария дальнейшего снижения ставки)".

