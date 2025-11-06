Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Европлан" в третьем квартале передал в лизинг на 20% больше техники, чем во втором квартале и на 39% больше, чем в первом квартале текущего года. За девять месяцев 2025 года компания закупила и передала в лизинг около 21 тыс. единиц автотранспорта и техники. Объем нового бизнеса составил 70,7 млрд рублей с НДС. В годовом сопоставлении количество единиц сократилось на 52%, а объем нового бизнеса - на 62%.

"В настоящее время "Европлан", вероятно, проходит дно цикла на рынке лизинга, - отмечают эксперты сервиса. - В третьем квартале 2025 года увеличился объем нового бизнеса по сравнению с первым и вторым кварталами текущего года, что может говорить о постепенном возобновлении экономической активности в отрасли на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Полагаем, что "Европлан" может стать одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики Банка России, и считают акции компании привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.