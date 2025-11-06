.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 ноября 2025 года 18:36
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" в третьем квартале передал в лизинг на 20% больше техники, чем во втором квартале и на 39% больше, чем в первом квартале текущего года. За девять месяцев 2025 года компания закупила и передала в лизинг около 21 тыс. единиц автотранспорта и техники. Объем нового бизнеса составил 70,7 млрд рублей с НДС. В годовом сопоставлении количество единиц сократилось на 52%, а объем нового бизнеса - на 62%. "В настоящее время "Европлан", вероятно, проходит дно цикла на рынке лизинга, - отмечают эксперты сервиса. - В третьем квартале 2025 года увеличился объем нового бизнеса по сравнению с первым и вторым кварталами текущего года, что может говорить о постепенном возобновлении экономической активности в отрасли на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Полагаем, что "Европлан" может стать одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики Банка России, и считают акции компании привлекательными для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОПЛАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 ноября 2025 года 09:28
Возможно ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в пятницу в отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического... читать дальше
.07 ноября 2025 года 09:12
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до $55 за баррель в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Котировки в четверг опустились ниже отметки в $63 за баррель впервые за две недели. Принятое на выходных решение ОПЕК+ поставить на паузу наращивание добычи в... читать дальше
.06 ноября 2025 года 19:05
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Роснефти" с 576,3 рубля до 481,6 рубля, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 23,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Снижение целевой цены связано с дополнительным ухудшением рыночной конъюнктуры и... читать дальше
.06 ноября 2025 года 18:05
"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $129,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Gilead за период с начала года обогатили инвесторов на 33%, с... читать дальше
.06 ноября 2025 года 17:36
"Финам" сохраняет рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $106,78 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 14,5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Стратегический фокус компании на маржинальных сегментах,... читать дальше
.06 ноября 2025 года 17:00
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 7 октября 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Цены на алмазы и бриллианты с момента запуска нашей идеи упали еще на 1% соответственно, как мы и... читать дальше
.06 ноября 2025 года 16:17
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Газпром" с 230,38 рубля до 241,74 рубля за штуку на горизонте года, рекомендация остается на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала октября снизились в цене на 1,5%, однако компания... читать дальше
.06 ноября 2025 года 15:36
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2172 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Мы ожидаем, что финальный дивиденд эмитента за 4К25 составит 45-50 руб. на акцию благодаря... читать дальше
.06 ноября 2025 года 14:54
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Евротранса" с целью 112,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: 143,26 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на видимый рост... читать дальше
.06 ноября 2025 года 14:23
Технических предпосылок для каких-либо существенных изменений в котировках золота в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Мы не наблюдаем достаточной возможности у "медведей" для пробоя вниз уровня $3950 за тройскую унцию, однако и "быки" пока не спешат... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.