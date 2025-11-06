"Финам" понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 481,6 руб

"Финам" понизил прогнозную цену акций "Роснефти" с 576,3 рубля до 481,6 рубля, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 23,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Снижение целевой цены связано с дополнительным ухудшением рыночной конъюнктуры и влиянием новых санкций, - пишет эксперт. - Акции "Роснефти" находятся под давлением из-за негативной рыночной конъюнктуры и попадания компании под американские санкции. Однако мы считаем, что в среднесрочной перспективе влияние санкций на бизнес компании может быть умеренным, и сейчас основные негативные факторы в кейсе компании уже учтены рынком. При этом "Роснефть" сохраняет некоторые проекты развития, имеет низкую оценку по мультипликаторам и является одной из ставок на отскок рублевых цен на нефть".

