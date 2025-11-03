"БКС МИ" начал анализ P&G; с "нейтральной" оценкой для ее акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американской компании Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, сообщается в обзоре аналитика Адама Абдулатипова.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7%.

Эмитент на протяжении почти двух столетий остается эталоном качества, инноваций и устойчивости, в периоды экономической турбулентности P&G ведет себя как "якорь стабильности": ее бренды неизменно сохраняют место в повседневных корзинах потребителей, отмечает аналитик.

Компания сочетает масштаб, операционную дисциплину и сильный брендовый капитал, что делает ее одним из самых надежных игроков в секторе.

"Однако в текущей рыночной среде мы придерживаемся "нейтрального" взгляда - потенциал переоценки выглядит ограниченным, а устойчивость бизнеса уже во многом отражена в текущей стоимости", - пишет Абдулатипов в материале "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.