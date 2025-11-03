Цена на золото будет двигаться в диапазоне $3900-4100/унц. в ноябре - SberCIB

Котировки золота будут двигаться в диапазоне $3900-4100 за тройскую унцию в ноябре, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

Рынки в ноябре будут ждать возобновления работы правительства США и публикации макроэкономических данных, отмечают эксперты.

Они считают, что в текущем месяце золото будет торговаться в широком диапазоне.

