"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимость на уровне 5884,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эксперт отмечает, что с годовой выручкой, превышающей 1 трлн руб. за первые 9М25, эмитент сегодня - крупнейшая TMT-компания России. По итогам третьего квартала выручка достигла 366,1 млрд руб., что на 32% больше, чем годом ранее.

Одновременно скорректированная EBITDA выросла до 78,1 млрд руб. или 21,3% от выручки, а рентабельность улучшилась на 1,5%.

Эти показатели указывают на то, что компания не просто наращивает масштаб, но и улучшает операционную эффективность - рост выручки сопровождается увеличением маржи, указывает Лозовой.

"Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S на 2025 год с аналогами из ЕМ и РФ", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Основные риски для "Яндекса", по мнению эксперта инвесткомпании, сводятся к нескольким ключевым пунктам: жесткая конкуренция в маркетплейсах и логистике, требующая увеличения маркетинговых расходов; неопределенная экономика роботов-доставщиков, зависящая от CAPEX и плотности заказов; неочевидная скорость монетизации "Алисы AI" и носимых устройств; высокая зависимость от рекламного рынка и риск регуляторных ограничений по ИИ, данным и городской эксплуатации роботов. Дополняют картину наличие низкомаржинальных сервисов в экосистеме.

