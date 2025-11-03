"Финам" понизил прогнозную цену акций Merck до $108,3

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Merck & Co. со $119,1 до $108,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,9% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента с начала года претерпели просадку на растущем рынке, что было обусловлено временными беспокойствами инвесторов касательно ситуации на китайском рынке вакцин. К настоящему моменту компания выглядит фундаментально недооцененной, кроме того, одновременно с публикацией финансовых результатов за 3К25 менеджмент повысил прогнозы по чистой прибыли на текущий год, - указывает эксперт инвесткомпании. - Merck объявила и о планах многомиллиардных вложений в производственные мощности на территории США в обозримые годы, а лояльность к требованиям новой администрации, несомненно, станет фактором симпатий инвесторов к фармгиганту в ближайший год. "Пайплайн" компании остается одним из самых внушительных в отрасли, топовый блокбастер Keytruda сохраняет потенциал наращивания продаж в обозримые годы".

К рискам, по мнению Саидовой, можно отнести малопредсказуемую политику Дональда Трампа в области "фармы" и потенциальные тарифы, а также конкуренцию со стороны аналогов, с ней могут столкнуться ключевые препараты после истечения патентной защиты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.