Цена нефти может снизиться до $62/барр. - "Алор Брокер"

Котировки нефти марки Brent могут двинуться к поддержке на уровне $62 за баррель, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Улучшение ситуации на Ближнем Востоке привело к сокращению риск-премии в нефти, которая в четверг просела на 1,3%, а утром пятницы продолжает дешеветь. Котировки не смогли закрепиться выше сопротивления в $66 за баррель и вернуться в коридор $66-69. С технической точки зрения сейчас вероятно движение к поддержке на уровне $62", - пишет эксперт в комментарии.

