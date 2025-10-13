S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6530-6650п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6530-6650 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как положительный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

"S&P 500 пережил сильное падение в пятницу, что привело к пробою ряда важных технических уровней: 20-дневной скользящей средней, круглого уровня 6600 пунктов, а также нижней границы восходящего канала. Индикатор RSI теперь указывает на относительную силу продавцов. Краткосрочные риски смещены в сторону продолжения коррекции, -пишет эксперт в обзоре. - Тем не менее 50-дневная скользящая средняя еще не пробита, и она может оказать локальную поддержку (6530 пунктов). Другой сильной зоной поддержки может стать диапазон 6350-6400 пунктов. Просадку следует воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда до тех пор, пока бенчмарк удерживается выше 200-дневной скользящей средней (6050 пунктов)".

Аналитик инвесткомпании также отмечает, что в центре внимания рынка остается эскалация торговой напряженности между США и Китаем.

Обращается в материале внимание и на то, что в фокусе инвесторов на текущей неделе окажется старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал, который откроют крупные банки.

