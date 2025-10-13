"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Южуралзолота" (ЮГК) с прогнозной стоимостью 0,85 рубля за штуку, говорится в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

В законодательстве нет механизма, который позволил бы Росимуществу направить миноритариям оферту по акциям ЮГК. Об этом сообщили в прес-службе ведомства. По заявлению представителей ведомства, Росимущество находится в постоянном контакте с ЦБ, Минфином, Генеральной прокуратурой и миноритариями компании для разрешения этого вопроса.

"Считаем новость нейтральной. В случае предоставления Росимуществом оферты предложение должно соответствовать шестимесячной средневзвешенной цене акций, которая должна быть выше текущих котировок, - пишут эксперты в материале инвесткомпании. - Сохраняем "позитивный" взгляд на ЮГК. В спотовых ценах Р/Е компании находится на уровне 2,9х. Для сравнения, акции "Полюса" на данный момент торгуются с оценкой на уровне 6,6х. Таким образом, P/E ЮГК сейчас более чем на 50% ниже показателя "Полюса". Считаем, что такая разница в оценке является необоснованной. Более справедливым, на наш взгляд, выглядит исторический дисконт в размере 25-30%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.