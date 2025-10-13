Давление на цену акций Qualcomm, вероятно, сохранится в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Qualcomm Inc., вероятно, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Стоимость бумаг компании Qualcomm упала в пятницу на 7,3%, в том числе из-за сообщений, что антимонопольные органы Китая начали расследование ее сделки по покупке Autotalks. Для эмитента Китай остается критически важным рынком, на который в 2024 финансовом году пришлась почти половина выручки. Полагаем, давление на бумагу в ближайшее время сохранится", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.