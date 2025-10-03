"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Наблюдательный совет эмитента одобрил новый выкуп акций на сумму до 5 млрд руб. Заявленная цель - поддержание капитализации. Программа продлится с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года.

Максимальный объем выкупа составит, по расчетам экспертов "БКС МИ", около 3% текущей капитализации банка. При этом фактический объем двух предыдущих обратных выкупов составлял значительно меньше максимального заявленного. "С учетом комментариев банка о необходимости прояснения ситуации со стоимостью риска для распределения капитала предполагаем, что и в этот раз объем фактического выкупа будет ниже заявленного объема, который и так небольшой", - отмечают Перминов и Шаров.

"Мы не меняем взгляд на акции банка ("нейтральный"), но отмечаем позитивное влияние новости для настроений рынка. Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2025п - 3,5х против среднеисторического значения 3,9х, - говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании. - В данный момент мы видим ограниченное пространство для роста финансового результата банка в ближайшие кварталы, а потенциально высокие дивиденды под риском после снижения выплаты до 30% от чистой прибыли после 50% в 2024 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.