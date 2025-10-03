Инвесторы в ОФЗ обеспокоены навесом предложения и неоднозначных данных по инфляции - ПСБ

Инвесторы в ОФЗ обеспокоены навесом предложения и неоднозначных данных по инфляции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI возобновил снижение к новым локальным минимумам с лета (114,3 п.), констатирует эксперт. Беспокойство инвесторов вызывает как геополитика, так и навес предложения нового долга (объем программы размещений ОФЗ на 4 квартал был увеличен до 3,7 трлн руб.).

"Хотя участники рынка понимают, что данный объем будет закрыт флоатерами в конце года (по аналогии с декабрем 2024 года), есть риск максимизации объема размещения ОФЗ-ПД в октябре-ноябре со стороны Минфина, что может еще ниже продавить котировки длинных госбумаг", - отмечает Грицкевич.

По его мнению, с приближением заседания ЦБ, до которого остается 3 недели, все большее влияние на рынок будет оказывать фактор ключевой ставки. Пока ситуация, по мнению аналитика, выглядит неоднозначно: с одной стороны, экономика продолжает быстрое торможение (индексы PMI в сентябре закрепляются под 50 п.), с другой - оперативные данные по инфляции указывают на приостановку снижения из-за цен на бензин.

Вместе с тем, эксперт банка считает, что ЦБ в октябре вновь снизит ставку на 100 б.п. для предотвращения переохлаждения экономики, что поддержит рынок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.