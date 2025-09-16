Основным среднесрочным риском для акций ВТБ может стать затягивание смягчения ДКП - ПСБ

Основным среднесрочным риском для акций ВТБ может стать затягивание смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

ВТБ открывает сбор заявок на участие в допэмиссии. Сбор пройдет с 16 по 18 сентября. Цена допэмиссии будет объявлена 19 сентября, при этом верхний потолок составит 73,9 руб. (цена закрытия акций ВТБ в рамках основной торговой сессии на Московской бирже 15 сентября).

"Неопределенность в части нижней цены границы размещения может локально оказывать давление на акции банка, - отмечает Зварич в комментарии. - Однако в целом смотрим на компанию позитивно - наша целевая цена на горизонте 12 месяцев по бумагам ВТБ составляет 116 рублей. Основным риском для среднесрочного роста акций банка может стать затягивание смягчения ДКП, что сдержит рост показателей банка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.