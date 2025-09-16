.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил целевую цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium ETF
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 сентября 2025 года 11:05
"Финам" повысил целевую цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium ETF
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $95 до $120 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Динамика цен на палладий в 2025 году не носит ярко выраженного характера, - отмечает аналитик Александр Потавин. - Факторы роста цен и их снижения примерно компенсируют друг друга. Однако в этом году на рынке драгметаллов и платиноидов есть глобальный растущий ценовой тренд, из-за чего динамика паев фонда PALL на ближайшие месяцы, вероятно, сохранит некоторый потенциал для роста". Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
16 сентября 2025 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С конца... читать дальше
.16 сентября 2025 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост операционных... читать дальше
.16 сентября 2025 года 17:10
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:36
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания демонстрирует финансовую... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:07
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в комментарии. "На фоне переориентации грузовых потоков и перестройки логистических цепочек, растет спрос на услуги страхования сроков доставки грузов. Считаем, что... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:34
Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестциии". Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность - снижение чистой... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:06
Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем докладе предупредило, что без значительного наращивания инвестиций в действующие... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:33
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" с 173,28 рубля до 114,90 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Несмотря на падение выручки до 153,9 млрд... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:05
Тренд в нефти остается "медвежьим", считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. В начале текущей недели цена на нефть марки Brent подросла на 0,8%, цена протестировала в понедельник отметку $68,1/барр., однако надолго задержаться там у "быков" не получилось. В настоящее время... читать дальше
.16 сентября 2025 года 13:37
Августовская отчетность банка "Санкт-Петербург" сигнализирует о проблемах, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк "Санкт-Петербург" опубликовал результаты отчета по РСБУ за август 2025 года: - Выручка снизилась на 0,3% год к году и составила 7,6 млрд рублей. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.