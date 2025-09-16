.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 сентября 2025 года 09:20
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Великобритании за август; - индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за сентябрь; - промышленное производство еврозоны в июле; - розничные продажи США в августе; - промышленное производство США в августе; - акционеры HeadHunter рассмотрят дивиденды за 1П25; Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-АНОНС
.
16 сентября 2025 года 09:53
Индекс Мосбиржи может предпринять попытку выхода к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов в течение торговой сессии.... читать дальше
.16 сентября 2025 года 09:36
Курс валютной пары юань/рубль может на месяц или даже дольше остаться в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июль. Из него следует, отмечают эксперты, что крепкий рубль пока не... читать дальше
.16 сентября 2025 года 09:12
Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом, Nasdaq и S&P 500 обновили рекорды. Фондовые индексы Китая слабо снижаются во вторник, остальная Азия торгуется в плюсе. Цены на нефть растут утром вторника. читать дальше
.15 сентября 2025 года 19:02
Акции "Норникеля" могут быть интересны в случае ослабления рубля, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Сгласно данным таможенного управления КНР, в текущем году Россия значительно увеличила поставки необработанного никеля в Китай. Россия является одним из крупнейших поставщиков... читать дальше
.15 сентября 2025 года 18:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie со $195,6 до $224,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,7% и рейтингу "держать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала... читать дальше
.15 сентября 2025 года 18:01
Акции Яндекса - одна из наиболее привлекательных долгосрочных идей в секторе IT и онлайн-сервисов - Freedom Finance Global
Акции МКПАО "Яндекс" являются одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов, прогнозная стоимость на конец 2025 года составляет 4500-4700 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стабильность дивидендов формирует... читать дальше
.15 сентября 2025 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также понижен рейтинг акций эмитента (торгуются на Гонконгской... читать дальше
.15 сентября 2025 года 16:53
Альфа-банк пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых на конец 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Умеренное понижение ставки до 17% в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий ставки на уровне... читать дальше
.15 сентября 2025 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент представил отчет за 1К26 ф.г., где не оправдал ожиданий, но... читать дальше
.15 сентября 2025 года 15:52
ФРС США может понизить базовую процентную ставку на 25-50 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%, по итогам заседания в среду, 17 сентября 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. "На такой же исход нас ориентирует рынок фьючерсов на ставку, указывающий на 89%-ю вероятность... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.