Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за август;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за сентябрь;

- промышленное производство еврозоны в июле;

- розничные продажи США в августе;

- промышленное производство США в августе;

- акционеры HeadHunter рассмотрят дивиденды за 1П25;

