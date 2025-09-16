Цели снижения по индексу Мосбиржи еще не достигнуты - "Алор Брокер"

Цели снижения по индексу Мосбиржи еще не достигнуты, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Сложившаяся ситуация похожа на окончание падения, тем более что повод для него был слабеньким - снижение ключевой ставки ЦБ РФ всего лишь по нижней границе ожиданий рынка, однако технические факторы говорят о высокой вероятности возобновления продаж, говорится в материале эксперта.

"На дневном графике индекса Мосбиржи явно виден "гэп" от 7 августа. Его хорошо бы закрыть, спустившись в район 2790 пунктов, чтобы он затем не мешал росту. В районе 2720 пунктов расположена очень сильная поддержка, от которой стоит активно открывать спекулятивные "лонги". Но у нас нет уверенности, что эти цели будут достигнуты", - пишет Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.